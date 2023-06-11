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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم الأحد

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة في جميع أنحاء ومحافظات المملكة على مدار اليوم.

وقال المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقرير نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية".

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وأضاف المركز أن "حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي".

وتابع المركز: "ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج".

 

 

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