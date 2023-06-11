نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره الوداد المغربي، اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تفوق على الوداد المغربي 2-1، في لقاء الذهاب، الذي أقيم الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد والمغربي

التقى الفريقان في 12 مباراة سابقة على الصعيد القاري، كانت الغلبة للنادي الأهلي، إذ فاز في 5 مواجهات، مقابل 3 انتصارات لصالح الوداد، وكان التعادل حاضرا في 4 مناسبات.

وسجل الأهلي 15 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.

ورغم تفوق الأهلي في المواجهات المباشرة، إلا أن الوداد يتفوق على المارد الأحمر في النهائيات، إذ حصد الفريق المغربي لقبي دوري أبطال أفريقيا 2016-2017 و2021-2022 على حساب الأهلي.

قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي - علي معلول - أحمد نبيل كوكا - محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - محمد أشرف - محمود متولي - ياسر ابراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - أليو ديانج - حمدي فتحي - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد القندوسي - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا - محمد شريف - أحمد عبد القادر- طاهر محمد طاهر.