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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

أكد تقرير صحفي، أن التعاون السعودي يدرس بيع لاعبه المصري مصطفى فتحي لنادي بيراميدز، بشكل نهائي.

 

وكان مصطفى فتحي انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من التعاون السعودي.

 

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إدارة التعاون تدرس بيع المدة المتبقية من عقد مصطفى فتحي لنادي بيراميدز.

 

وأضافت أن نادي التعاون تلقّى اتصالات رسمية من هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، يطلب فيها التفاوض على شراء ما تبقّى من عقد اللاعب.

 

شرط لموافقة التعاون

وأشارت الصحيفة أن إدارة نادي التعاون لا تمانع بيع عقد مصطفى فتحي في حال قُدِّم مبلغ يرضي تطلعاتها، خاصة أن عقد الإعارة ينص على أحقية شراء نادي بيراميدز ما تبقى من العقد.
 

مصطفى فتحي التعاون بيراميدز التعاون السعودي هاني سعيد

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