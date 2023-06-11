العماري: "الصحة بعافية" بسبب محدودية مخصصات القطاع الطبي

قال النائب محمد العماري، إن مدى تقدم الأمم يقاس بالإنفاق على العنصر البشري عموما، وتحديدا في القطاع الصحي، وإن توفير الاعتمادات المادية للقطاع الطبي أمر ضروري، وهذا القطاع "مظلوم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي استعرض خلالها الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأضاف العماري: يمكننا القول بأن "الصحة بعافية"، ويجب وضعها في مقدمة الأولويات، والترتيب المتأخر من حيث قيمة الاعتمادات المالية في الموازنة أمر غير مقبول.