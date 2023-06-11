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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بالرقابة على الصناديق الخاصة ودعم الفلاحين ومستحقي تكافل وكرامة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب سيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، أن الموازنة العامة للدولة هذا العام تأتي في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع ولكن هذا لا يمنع من تقديم  بعض التوصيات التي نطالب بها جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة في المجلس، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 ومشروع الموازنة العامة للدولة.

وأوصى النائب بضرورة  تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة كفرالشيخ بالإضافة إلى  الرقابة علي تنفيذ المشروعات وتشجيع الاستثمار  والتوسع في تمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشروعات لتوفير فرص عمل لأبنائنا الشباب.

 

وطالب " شمس الدين " بفرض مزيد من الرقابة علي الصناديق الخاصة.

 

وتساءل: أين تكافل وكرامة من الموازنة ٤٠٠ او ٥٠٠ جنيه  لا يكفوا الأسرة، وأين الفلاح المصري في الموازنة العامة وكلنا محملين بهمومه.

 

وشدد "شمس الدين " على ضرورة  دعم وزارة الصحة لتوفير الأدوية في المستشفيات العامة والوحدات الصحية من أجل المواطن.

مجلس النواب النواب سيد شمس الدين النائب سيد شمس الدين كفرالشيخ

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