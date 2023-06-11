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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد معركة زابوريجيا الدمويو.. أنباء عن تقدم الجيش الأوكراني علي عدة محاور

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن هناك القليل من التقارير من ساحات القتال بين منطقة زابوريجيا الجنوبية ودونيتسك في الشرق اليوم الأحد، لكن مقتطفات من الصحفيين الروس تشير إلى مزيد من التقدم الأوكراني.

وذكرت قناة “ريبار“ علي “تليجرام” وهي واحدة من شبكة المدونات العسكرية الروسية المؤيدة للحرب والتي تنشر تحديثات عن غزو موسكو، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قريتين جنوب مدينة فيليكا نوفوسيلكا في دونيتسك، “تقريبًا بدون قتال”.

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في نفس المنطقة، أبلغت قناة “Wargonzo” علي “تليجرام”، عن ”نجاحات تكتيكية معينة” للقوات الأوكرانية في نفس المنطقة. على بعد بضعة أميال جنوبا  ذكرت قناة “ريبار” أن القتال حول قرية أوروزين.

وباتجاه الغرب، كانت هناك تقارير متسقة عن نيران مدفعية أوكرانية كثيفة للغاية باتجاه مواقع روسية جنوب أوريكيف، وهي بلدة جنوبية مدمرة حيث كثفت القوات الأوكرانية أنشطتها خلال الأسبوع الماضي.

زابوريجيا دونيتسك الجيش الأوكراني روسيا أوكرانيا

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