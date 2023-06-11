رسلان: التمثيل النيابي يمثل بعدا سياسيا واستقرارا اجتماعيا

أشاد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب الموتمر ، بالحراك الذي أحدثه الحوار الوطني الذي دعي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن الرئيس ألقى حجراً في المياه الراكدة ، لكتابة عقد جديد للوطن بمشاركة جميع أطيافه.

وأضاف رسلان في تصريحات له علي هامش مشاركته في جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، اليوم الأحد بأن التمثيل النيابي من أهم الإشكاليات ويمثل بعدا سياسيا واستقرارا اجتماعيا، ومنذ بدء الحياة النيابية في مصر يمثل التمثيل النيابي حجر استقرار للشارع السياسي.

وتابع رسلان بأن مسألة زيادة عدد مقاعد البرلمان بغرفتيه يخضع لقواعد وأسس أولها الوزن السكاني والكثافة السكانية، حتي يتمكن النائب من تقديم أفضل الخدمات لمن يمثلهم ويكون صوتهم تحت قبة البرلمان، بالإضافه إلى اعتبارات أخرى ، تتعلق بتمثيل بعض الفئات وهو تتميز إيجابي هدفه وجود تمثيل عادل لهذة الفئات.

ولفت رسلان إلى أن جلسات الحوار تشهد حرية في طرح كل الأفكار والرؤى لكل الاطياف السياسية المصريه بمختلف توجهاتها ، وسنتنهي بمخرجات تعبر عن طموحات المصريين.