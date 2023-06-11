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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عندها 86 سنة..ابنة نجيب الريحاني: أمارس السباحة ولسه واخدة ميداليتين

ابنة نجيب الريحاني
ابنة نجيب الريحاني

تحدثت جينا نجيب الريحاني، ابنة الفنان الراحل نجيب الريحاني، عن نشاطاتها اليومية وسر الحفاظ عن صحتها حتى وصولها لـ سن 86.

ابنة نجيب الريحاني

وأكدت ابنة نجيب الريحاني في بث مباشر على صفحة الإعلامية سهير جودة نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع بفيس بوك، أنها ما زالت تمارس الرياضة، والعوم في فصلي الصيف والشتاء، مضيفة: السنة اللي فاتت واخدة ميداليتين ذهب ومن سنتين واخدة ميداليتين فضة


كما وجهت ابنة نجيب الريحاني رسالة إلى النساء للحفاظ على صحتهن، إذ قالت: بقول لستات لازم يبدأوا من بدري، ولازم يعرفوا إن بعد سن الـ 30 العضلات بتقل وتضعف، فمهم السباحة والرياضة عشان العضلات ترجع تاني، وأنا شكلي حلو بس معقول وأنا مش مبسوطة من نفسي عايزة أخس 5 كيلو.

نجيب الريحاني:

تحل ذكرى رحيل الفنان نجيب الريحانى والذى لقب بالضاحك الباكى حيث قدم عديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

ولد نجيب إلياء ريحانة في باب الشعرية بالقاهرة، وكان والده من أصل عراقي يعمل في تجارة الخيل، واكتفى بشهادة البكالوريا بعد تدهور تجارة والده بعدما كان يدرس في الفرير.

نجاحات نجيب الريحانى

ويظل نجيب الريحانى باقيًا حتى الأن، على الرغم من رحيله منذ 74 عاما الا انه أعماله تظل خالدة حيث حقق نجاحات كبيرة في مجال الفن، كانت حياته الشخصية مليئة بالتقلبات حتى أن زوجته هجرته بفترة فترة بسيطة من الزواج لسبب يكاد يكون غريب بالنسبة لطبيعة عمله في الفن.

استمرت نجاحات الفنان الكبير نجيب الريحاني تتوالى، مرة تلو الأخرى، وسطع نجمه في سماء الفن خاصة بعد أن تزوج من الراقصة اللبنانية بديعة مصابني، التي ساعدته كثيرًا، وشجعته على العمل في السينما.

قدم الفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني الكثير من العروض المسرحية المميزة منها « الجنية المصري، الدنيا لما تضحك، الرجالة مايعرفوش يكدبوا، الستات مايعرفوش يكدبوا، قسمتي، لو كنت حليوة، الدلوعة، حكاية كل يوم، الدنيا بتلف ، إلا خمسة، حسن ومرقص وكوهين، تعالي لي يابطة، ريا وسكينة».

نجيب الريحاني ابنة نجيب الريحاني

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