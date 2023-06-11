سعد بدير بالحوار الوطني: لابد من ربط عدد نواب البرلمان بالزيادة السكانية

قال سعد بدير، عضو مجلس النواب السابق، عضو كيان شباب مصر، إنه لابد من ربط عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالزيادة السكانية حتى يتم تخفيف الضغط على النواب والعمل على تحقيق تمثيل يتناسب مع عدد المواطنين.

نصف مليون ناخب

وأضاف بدير في تصريحات له على هامش جلسة المحور السياسي حول عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالحوار الوطني أن هناك دوائر انتخابية كبيرة يزيد عدد سكانها عن نصف مليون ناخب وهذا العدد يمثله نائبين أو ثلاثة وهذا غير مقبول ويشكل ضغط على النائب لذلك لابد من زيادة عدد أعضاء المجالس، لافتا الى أن قاعة مجلس النواب العاصمة الإدارية مجهزة لزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتسع لاگثر من ألف نائب

وعن تفرغ أعضاء المجالس النيابية قال إن التفرغ نص دستوري والقانون الحالي لمجلس النواب نص على التفرغ، مؤكدا أن التفرغ للموظفين بالقطاع العام والخاص ولكن أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين من الصعب إلزامهم بالتفرغ.