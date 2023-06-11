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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. تشكيل الوداد المغربي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، تشكيل فريقه أمام الأهلي، في إطار إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد مركب محمد الخامس.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيمن العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله

خط الوسط: يحيى جبران - أيمن الحسوني - جلال الداودي

خط الهجوم: سيف الدين بوهرة- سامبو - محمد أوناجم

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الوداد في لقاء الذهاب، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما، على استاد القاهرة الدولي.

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