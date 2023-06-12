قمصان: شخصية الأهلي وراء التتويج باللقب.. وشكرًا للجماهير

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا عن جدارة بعد أداء ونتائج أكثر من رائعة خلال مشوار الفريق، لا سيما لقاءي الذهاب في نهائي البطولة أمام الوداد بالقاهرة والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ومباراة العودة بالمغرب التي انتهت بالتعادل الإيجابي.
وأضاف قمصان: «الأهلي حقق بطولة غالية جدًّا، واستطاع أن يسعد جماهيره في كل أرجاء العالم وأن يكون عند حسن ظنهم».
وأشار المدرب العام إلى أن الأهلي استطاع أن يعود بعد تأخره بهدف في مباراة الإياب أمام الوداد بالمغرب، وأن يسجل هدف التعادل وهو ما يؤكد على شخصية الفريق وثقة لاعبيه والجهاز الفني والتي لم تهتز على مدار المباراة.
وأوضح قمصان أن الأهلي كان بإمكانه أن يضيف المزيد من الأهداف بعد هدف التعادل الذي سجله في شباك الوداد، وإن كان الفريق قد حقق هدفه وتوج باللقب الإفريقي.
ووجه سامي قصمان الشكر إلى الجماهير التي تواجدت في مدرجات محمد الخامس لدعم ومساندة الفريق، وأكد أن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه وأن بطولة الدوري الممتاز ستكون التحدي المقبل وبطولة كأس مصر لمواصلة إسعاد الجماهير وإضافة المزيد من البطولات للنادي.