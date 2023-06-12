تعبنا من المباركة.. أستون فيلا يمازح الأهلي عقب التتويج بلقب دوري الأبطال

هنأ نادي أستون فيلا الإنجليزي، النادي الأهلي علي تتويج الفريق ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي أستون فيلا عبر “تويتر”: “تعبنا من المباركة لهذا النادي.. تهانينا لعملاق أفريقيا نادي القرن الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه”.

وتوج الأهلي بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1 وتعادل في الإياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي.

وانضم النادى الأهلى إلى قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، ليصبح الفريق رقم 6 المتأهل للبطولة، بفوزه بلقب دورى أبطال أفريقيا مساء الأحد على حساب الوداد المغربى، ورفع رصيده إلى 11 لقب في البطولة.

وسبق الأهلى مانشستر سيتى بطل أوروبا بـ24 ساعة فقط، بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف والتتويج بدوري أبطال أوروبا مساء السبت.