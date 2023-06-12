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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديمًا في ضهري .. محمد علي رزق يحتفل بعيد زواجه الثاني

محمد علي رزق
محمد علي رزق

احتفل الفنان محمد علي رزق، بعيد زواجه الثاني وعبّر عن سعادته من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

 

وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “النهاردة عيد جوازنا التاني ..سنتين عدوا علينا حصل فيهم حاجات كتير أوي و دايماً بتبقي فضهري …شكراً على كل حاجه …كل سنة و إحنا مع بعض …كل سنة و إنتي منوره حياتي إنتي و يحيى…بحبك”.

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يذكر أن شارك الفنان محمد علي رزق بظهور متميز كـ"ضيف شرف" ضمن أحداث مسلسل "كشف ‏مستعجل"، الذي عرض حصريا على منصة ‏watch it‏ في موسم دراما رمضان 2023، وقام ‏ببطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي هنا، إلهام وجدي، ومحمد لطفي، ‏وأخرون، وينتمي المسلسل لدراما الـ 15 حلقة، وهو أول أعمال منصة ‏watch it‏ الأصلية في ‏موسم رمضان.‏


كشف محمد علي رزق عن الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل، وقال في تصريحات ‏صحفية: "أجسد مخرج مسرحي يدعى أمجد عبد السلام البنهاوي، ولديه فرقة مستقلة تعمل في ‏مسرح الهواه، وهي شخص يدعي دائما أنه فنان موهوب ومختلف"، ويضيف رزق قائلا: "أغلب ‏مشاهدي مع مصطفى خار وهنادي مهنا، وألتقي بباقي الأبطال محمد عبدالرحمن و محمد لطفي ‏وإلهام وجدي، ولكن ما يقرب من 80% من ظهوري يكون مع خاطر وهنادي".‏

أضاف محمد علي رزق، أنه متواجد في دراما رمضان بمسلسل "كشف مستعجل" فقط، كاشفا أنه ‏اعتذر عن عملين أخرين لعدم اقتناعه بالأدوار المعروضه عليه، وقال: "شعرت أن هذه الأدوار ‏ستعيدني خطوة للخلف، واعتذرت عنها لعدم رغبتي في التواجد دون بصمة حقيقية وقناعة ‏داخلية".‏

 

أكمل رزق حديثة قائلا: "بالطبع هناك سبب أخر في موافقتي على العمل، وهو وجود أصدقاء ‏عمري واخواتي مصطفى خاطر وحمد عبدالرحمن، وأيضا هنادي مهنا التي قدمت دور زوجتي ‏في مسلسل خيط حرير".‏

‏-‏ ما يميز “كشف مستعجل” اعتماده على كوميديا الموقف وتلافي أخطاء كوميديا الإفيهات.

عن أبرز ما يميز مسلسل "كشف مستعجل" قال محمد علي رزق: "الإعتماد على كوميديا الموقف ‏بدلا من الكوميديا اللفظية والافيهات"، وأردف قائلا: "للأسف منذ فترة طويلة أصبحنا نقع في فخ ‏كوميديا الإفيهات، والكوميديا الحقيقية ليست مجرد نكت فقط، فأهم أنواع الكوميديا هو كوميديا ‏الموقف، وهي التي تعيش بمرور الزمن، أما كوميديا الإفيهات فدائما يتجاوزها الزمان والمكان".‏

وأردف رزق حديثة قائلا: "هذا ما يميز كشف مستعجل، لأن العمل مبني على مواقف ‏وشخصيات درامية وأحداث وتمثيل والضحك سيكون من المواقف وليس مجرد إفيهات ‏لشخصيات نمطية".‏

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