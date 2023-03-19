وفاة خالة الفنان محمد علي رزق

أعلن الفنان محمد علي رزق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة خالته.

وفاة خالة محمد علي رزق



وكتب محمد علي رزق: "البقاء لله وحده، خالتي كريمة في ذمة الله نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

محمد علي رزق وكشف مستعجل:



يشارك الفنان محمد علي رزق بظهور متميز كـ"ضيف شرف" ضمن أحداث مسلسل "كشف ‏مستعجل"، الذي يعرض حصريا على منصة ‏watch it‏ في موسم دراما رمضان 2023، ويقوم ‏ببطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي هنا، إلهام وجدي، ومحمد لطفي، ‏وأخرون، وينتمي المسلسل لدراما الـ 15 حلقة، وهو أول أعمال منصة ‏watch it‏ الأصلية في ‏موسم رمضان.‏

وأضاف محمد علي رزق، أنه متواجد في دراما رمضان بمسلسل "كشف مستعجل" فقط، وأنه ‏اعتذر عن عملين آخرين لعدم اقتناعه بالأدوار المعروضة عليه، وقال: "شعرت أن هذه الأدوار ‏ستعيدني خطوة للخلف، واعتذرت عنها لعدم رغبتي في التواجد دون بصمة حقيقية وقناعة ‏داخلية".‏