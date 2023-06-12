عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اخويا سندي.. نص اعترافات قاتل جاره في عين شمس.. والمحكمة تقرر تجديد حبس المتهم

صدى البلد

اعترف المتهم بقتل اخر في منطقة عين شمس بتفاصيل ارتكاب جريمته بسبب خلافات مالية.

 

"طعمة ليك مش لغيرك".. سيدة تنصب على ثلاثيني في 500 ألف جنيه

ملايين مهربة خارج البلاد.. ضبط سعودي و7 آخرين في واقعة النقد الأجنبي..خاص

واكد المتهم في تحقيقات النيابة العامة،بوجود خلافات بينه والمجنى عليه ، قام على إثرها بالإستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار نارى على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما ، تم تخاذ الإجراءات القانوني.

وأوضح المتهم في التحقيقات، أنه استعان بشقيقة ليكون سند له لجلب أمواله من المجني عليه.


وكان لقي شخص مصرعه اثر مشاجرة مع شقيقين بعين شمس بسبب خلافات مالية بينهم.

وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم ،  تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة أحد الأشخاص تبين أن له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق نارى بالرقبة.

منطقة عين شمس

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهما شخص وشقيقه مقيمان بدائرة السلام أول بالقاهرة ، تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار .

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه ، قام على إثرها بالإستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار نارى على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان، قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل آخر في منطقة عين شمس.

عين شمس إطلاق عيار نارى أخبار الحوادث تجديد حبس شخص شرطة عين شمس طلق ناري بالرقبة قسم شرطة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

مشادة بين رضا عبد العال وإكرامي الشحات ومهيب يتدخل.. فيديو

رسالة مثيرة من خبير لوائح لـ كهربا عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

شاهد مباراة الاهلى والوداد مباشر الآن 1-1 في نهائي أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

حبس 6 متهمين لتورطهم في محاولة اختطاف رجل أعمال

الإعدام شنقًا لمتهمين بقتل رجل أعمال فى المقطم

نشرة الاخبار|الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية فجر اليوم.. 3 عملات متاحة أمام الحجاج بسبب نقص الريال السعودي. مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك

متهمة في جناية | قرار عاجل من المحكمة بشأن سيدة تونسية بالتجمّع

الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف لعاطل بتهمة تعاطي المخدرات

النقد الأجنبي| ضبط سعودي في واقعة تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد

التحريات تكشف مفاجأة بشأن اتهام روان عليان نجمة أراب إيدول بخطف صغيرتها

14 يونيو أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان

ترشيحاتنا

سفير مصر في المغرب: فخور بتتويج الأهلي

البرلمان العراقي يوافق على ميزانية السنوات المالية 2023-2024-2025

الحديد يتراجع بقوة لأول مرة منذ العام الماضي عالميا|وهذه قيمة الطن الآن

أبراج تشعر بالإهمال العاطفي طوال الوقت.. هل انت منهم؟

ماذا أفعل لأنال مثل ثواب الحجاج؟ .. عليك بـ 10 أمور

لكزس TX 2024 الجديدة كليًا بقدرات فنية عالية الأداء .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك الأناناس بمذاق لا يقاوم

مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم| أعراض خطيرة

هذا المقدار من واقي الشمس يحميك من سرطان الجلد.. تفاصيل

طريقة عمل جمبري بصوص الزبدة| أحلى من المطاعم

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ