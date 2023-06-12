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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: حققنا هدفنا بالتتويج باللقب.. وشخصية الفريق نتاج عمل موسم ‏كامل

صدى البلد

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الوداد المغربي في مجموع لقاءي الذهاب والعودة ‏بنهائي البطولة.‏

 

وقال كولر: «المهم أن الفريق حقق الفوز باللقب الإفريقي من خلال الفوز بهدفين لهدف في ‏مباراة الذهاب باستاد القاهرة والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة بالمغرب بنهائي البطولة».‏

وأضاف: «عقب انتهاء المباراة الأولى أمام الوداد في القاهرة تحدثت مع اللاعبين داخل غرف ‏الملابس مباشرة وطالبتهم بالتسجيل في المغرب، وبين شوطي مباراة العودة على مركب محمد ‏الخامس كان حديثي مع اللاعبين ينصب على ضرورة التسجيل، وهو ما تحقق ونجح الفريق ‏في الفوز باللقب».‏

وأشار كولر إلى أنه لاحظ قبل نهائي دوري الأبطال أن هناك عددًا من الجماهير وبعض ‏اللاعبين غارقون في الماضي وذهنهم مشغول بنتيجة مباراة الوداد في النهائي الذي أقيم من ‏مباراة واحدة العام الماضي وتوج به الفريق المغربي على ملعبه، وأنه طالب اللاعبين بنسيان ‏ما حدث، وأكد لهم أن الفريق سيخوض النهائي من شوطين في القاهرة والمغرب وأن الظروف ‏مختلفة تمامًا.‏

وأوضح المدير الفني أنه على مدار الأيام الماضية عمل على تجهيز اللاعبين لمباراة العودة بالمغرب ‏سواء على الجانب الفني أو المعنوي، وأكد لهم أن الجماهير في مركب محمد الخامس لن تنزل ‏الملعب وتشارك في المباراة، وأن دورها سوف يقتصر على التشجيع من المدرجات.

وأضاف: «حققنا هدفنا، ونجحنا في تهيئة اللاعبين من خلال اللعب تحت ضغوط الجماهير،‏ وتشجيعهم طوال المباراة». ‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن القوة الذهنية وشخصية الفريق التي ظهرت ‏في نهائي دوري الأبطال هي نتاج عمل موسم كامل من الجهاز الفني مع اللاعبين.‏

 

مارسيل كولر الوداد المغربي بالنادي الأهلي المباراة الأولى أمام مركب محمد الخامس دوري الابطال

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