كان الأفضل.. ميدو يوجه رسالة للاعيبة الأهلي والوداد عقب نهائي أبطال أفريقيا

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، علي تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “مبروك للأهلي وجماهيره الفوز ببطولة أفريقيا للمرة ال ١١ في تاريخه.. بطولة مستحقة الأهلي كان أفضل في كل شئ في المباراتين..بالتوفيق ل #الوداد فيما هو قادم”.

ويحصل النادي الأهلي على 4 ملايين دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مكافأة الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا.

فيما يحصل الوداد المغربي على 2.5 مليون دولار، بعد احتلاله مركز الوصافة لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

وتوج الأهلى بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1 وتعادل فى الاياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي .