حجازي يتواجد بغرفة عمليات الوزارة ويتأكد من عدم وجود مشاكل حتى الآن

يتواجد الآن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، لمتابعة انتظام سير أول يوم في امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقد اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على وصول أوراق الأسئلة الى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدون أي تأخير ، كما تأكد من عدم رصد أي مشاكل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن.

وكانت قد شهدت جروبات الغش على تيليجرام تداولًا لصور قيل إنها تخص امتحان مادة التربية الدينية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

جاء ذلك بعد توزيع أوراق أسئلة امتحان التربية الدينية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في تمام التاسعة صباحا.

وبمجرد نشر صور أسئلة امتحان مادة التربية الدينية على جروبات الغش بعد توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بدأت عملية تداول إجابات الامتحان لإتمام عملية الغش الالكتروني المعتادة في امتحانات الثانوية العامة 2023.

ومن جانبه يقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة لأسئلة امتحان التربية الدينية للتأكد من صحتها وتحديد مكان وهوية مصورها وناشرها من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة