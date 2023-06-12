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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منها 11 دوري أبطال.. نسر الأهلي يحصد 25 بطولة قارية ودولية

النادي الأهلي
النادي الأهلي

‏توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب مركب محمد الخامس.

تقدم يحيى عطية الله نجم الوداد بالهدف الأول فيما أدرك هدف التعادل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

و‏من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023
باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب كأس الكونفدرالية خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2023.

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بطولات النادى الأهلى الأفريقية والدولية

نجح النادي الأهلي في حصد 25 بطولة قارية ودولية فى تاريخ مشاركاته في البطولات الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف وأيضا على المستوى الدولي 
حصد النادي الأهلي 11 لقبا في دوري أبطال أفريقيا
توج النادي الأهلي بـ 8 ألقاب في كأس السوبر الإفريقي
نال النادي الأهلي 4 بطولات في كأس الكؤوس الأفريقية
وحصل النادي الأهلي على لقب وحيد في كأس الكونفدرالية الأفريقية
وتوج النادي الأهلي بلقب واحد في بطولة كأس الأفرو آسيوى

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تعليق كولر على نهائي دوري أبطال إفريقيا 

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الوداد المغربي في مجموع لقاءي الذهاب والعودة ‏بنهائي البطولة.‏

وقال كولر: «المهم أن الفريق حقق الفوز باللقب الإفريقي من خلال الفوز بهدفين لهدف في ‏مباراة الذهاب باستاد القاهرة والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة بالمغرب بنهائي البطولة».‏

وأضاف: «عقب انتهاء المباراة الأولى أمام الوداد في القاهرة تحدثت مع اللاعبين داخل غرف ‏الملابس مباشرة وطالبتهم بالتسجيل في المغرب، وبين شوطي مباراة العودة على مركب محمد ‏الخامس كان حديثي مع اللاعبين ينصب على ضرورة التسجيل، وهو ما تحقق ونجح الفريق ‏في الفوز باللقب».‏

وأشار كولر إلى أنه لاحظ قبل نهائي دوري الأبطال أن هناك عددًا من الجماهير وبعض ‏اللاعبين غارقون في الماضي وذهنهم مشغول بنتيجة مباراة الوداد في النهائي الذي أقيم من ‏مباراة واحدة العام الماضي وتوج به الفريق المغربي على ملعبه، وأنه طالب اللاعبين بنسيان ‏ما حدث، وأكد لهم أن الفريق سيخوض النهائي من شوطين في القاهرة والمغرب وأن الظروف ‏مختلفة تمامًا.‏

وأوضح المدير الفني أنه على مدار الأيام الماضية عمل على تجهيز اللاعبين لمباراة العودة بالمغرب ‏سواء على الجانب الفني أو المعنوي، وأكد لهم أن الجماهير في مركب محمد الخامس لن تنزل ‏الملعب وتشارك في المباراة، وأن دورها سوف يقتصر على التشجيع من المدرجات.

وأضاف: «حققنا هدفنا، ونجحنا في تهيئة اللاعبين من خلال اللعب تحت ضغوط الجماهير،‏ وتشجيعهم طوال المباراة». ‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن القوة الذهنية وشخصية الفريق التي ظهرت ‏في نهائي دوري الأبطال هي نتاج عمل موسم كامل من الجهاز الفني مع اللاعبين.‏
 

الأهلى دوري ابطال افريقيا كأس السوبر الأفريقي اتحاد العاصمة الجزائري مارسيل كولر

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