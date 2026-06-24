تعاون بين مصر والهند في مجال القضاء الدستوري

استقبل المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، السفير سوريش كيه ريدي، سفير دولة الهند لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا.

وخلال اللقاء قدم السفير إلى رئيس المحكمة دعوة رئيس المحكمة العليا في الهند، لمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، في مؤتمر رؤساء المحاكم العليا ورؤساء الهيئات القضائية بدول مجموعة «بريكس»، المقرر عقده بمدينة نيودلهي خلال شهر سبتمبر المقبل، في إطار رئاسة دولة الهند للمجموعة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية والمحكمة العليا بدولة الهند، وبحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب القضائية وتعزيز التواصل المؤسسي بين المحكمتين.

وأكد الجانبان على أهمية دعم التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين بما يعزز تبادل الخبرات القانونية والقضائية، ويسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة الدستورية.