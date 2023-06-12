16 مليون دولار.. الأهلي على موعد مع جوائز ضخمة بمونديال الأندية

‏توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب مركب محمد الخامس.

تقدم يحيى عطية الله نجم الوداد بالهدف الأول فيما أدرك هدف التعادل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

و‏من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023؛ باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب كأس الكونفدرالية خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2023.

‏‏الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية السعودية 2023

اتحاد جدة السعودي

اوراوا الياباني

ليون المكسيكى

مانشستر سيتي الإنجليزي

أوكلاند سيتي النيوزيلندي

النادي الأهلي

بطل أمريكا الجنوبية الذى لم يتم تحديده حتي الآن

جوائز كأس العالم للأندية السعودية 2023



كأس العالم للأندية بالسعودية فى نسخة عام 2023 بلغت اجماليها 16 مليون دولار

المركز الأول 5 مليون دولار

المركز الثاني 4 مليون دولار

المركز الثالث 2.5 مليون دولار

المركز الرابع 2 مليون دولار

الخامس و السادس مليون دولار

السابع 500 ألف دولار

تعليق كولر على نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الوداد المغربي في مجموع لقاءي الذهاب والعودة ‏بنهائي البطولة.‏

وقال كولر: «المهم أن الفريق حقق الفوز باللقب الإفريقي من خلال الفوز بهدفين لهدف في ‏مباراة الذهاب باستاد القاهرة والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة بالمغرب بنهائي البطولة».‏

وأضاف: «عقب انتهاء المباراة الأولى أمام الوداد في القاهرة تحدثت مع اللاعبين داخل غرف ‏الملابس مباشرة وطالبتهم بالتسجيل في المغرب، وبين شوطي مباراة العودة على مركب محمد ‏الخامس كان حديثي مع اللاعبين ينصب على ضرورة التسجيل، وهو ما تحقق ونجح الفريق ‏في الفوز باللقب».‏

وأشار كولر إلى أنه لاحظ قبل نهائي دوري الأبطال أن هناك عددًا من الجماهير وبعض ‏اللاعبين غارقون في الماضي وذهنهم مشغول بنتيجة مباراة الوداد في النهائي الذي أقيم من ‏مباراة واحدة العام الماضي وتوج به الفريق المغربي على ملعبه، وأنه طالب اللاعبين بنسيان ‏ما حدث، وأكد لهم أن الفريق سيخوض النهائي من شوطين في القاهرة والمغرب وأن الظروف ‏مختلفة تمامًا.‏

وأوضح المدير الفني أنه على مدار الأيام الماضية عمل على تجهيز اللاعبين لمباراة العودة بالمغرب ‏سواء على الجانب الفني أو المعنوي، وأكد لهم أن الجماهير في مركب محمد الخامس لن تنزل ‏الملعب وتشارك في المباراة، وأن دورها سوف يقتصر على التشجيع من المدرجات.

وأضاف: «حققنا هدفنا، ونجحنا في تهيئة اللاعبين من خلال اللعب تحت ضغوط الجماهير،‏ وتشجيعهم طوال المباراة». ‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن القوة الذهنية وشخصية الفريق التي ظهرت ‏في نهائي دوري الأبطال هي نتاج عمل موسم كامل من الجهاز الفني مع اللاعبين.‏

