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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. مفاوضات مع الضرائب بشأن الديون.. أزمة البحث عن بديل مرتضى منصور

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأحد داخل النادي.

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وفد الزمالك للتفاوض مع مصلحة الضرائب 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر المستجدات الخاصة، بالديون المستحقة لمصلحة الضرائب على نادي الزمالك.

واكد المصدر أن الأيام القليلة الماضية، شهدت تكليف وفداً من نادي الزمالك برئاسة محمود خالد مسؤول اللجنة القانونية بالنادي، للتفاوض مع مسؤولي الضرائب.

وأضاف  المصدر إنه تم الاتفاق على جدولة الديون المستحقة للضرائب بحيث يتم سدادها على دفعات، كخطوة لفك الحجز عن حسابات الزمالك في البنوك.

ويحاول مسؤولو الزمالك حالياً سداد ديون النادي لأكثر من جهة، بهدف رفع الحجز عن الحسابات في البنوك واستقبال عائدات النادي بشكل طبيعي، بالتالي استغلالها في سداد الالتزامات التي تقع على عاتق مسؤولي الزمالك في مواعيدها، مثل رواتب العمال والموظفين ودفع مستحقات لاعبي الفريق الأول والفرق الرياضية المختلفة ورواتب المدربين، وغيرها من التزامات.

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خطاب غزل رئيس الزمالك 

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة بشأن اختيار بديل مرتضى منصور للقيام برئاسة النادي في الوقت الحالي بعد قرار عزله من الجهة الإدارية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة خاطبت نادي الزمالك وألزمته بتكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة  بأعمال رئيس النادي لأقرب جمعية عمومية للانتخاب على مقعد الرئيس بعد قرار عزل مرتضى منصور من هذا المنصب

وتضمن خطاب نادي الزمالك إلى وزارة الشباب والرياضة استفسار عن المادة التي تنص على إلزام المجلس بتكليف أحد الأعضاء الحاليين للقيام بمنصب رئيس النادي لحين انتخاب رئيس جديد

وأوضح الخطاب أن الحكم الصادر في منطوقه صراحة على إلزام مجلس الإدارة الحالي، بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لاجراء انتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة ومنها الرئيس ولم ينص على إلزام المجلس بتعيين القائم بأعمال رئيس النادي حاليا

وأكمل البيان أن المادة 41 من اللائحة الاسترشادية الصادر على أساسها الحكم، لم يلزم مجلس الإدارة بتكليف أحد أعضائه  للقيام بمهمة القائم بأعمال مجلس الإدارة، وأنما أناط أخطار الجهات الإدارية واللجنة الأولمبية فقط لإعمال شئونها.

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صدمة فى عودة طارق حامد الي الزمالك 

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف طارق حامد، لاعب وسط فريق اتحاد جدة، من العودة إلى صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم.

وقال “شوبير” في تصريحات إذاعية: "حتى الآن طارق حامد بعد رحيله عن اتحاد جدة لا يفضل خطوة العودة إلى نادي الزمالك، وغير متحمس لهذا القرار".

وأضاف: "نفس الأمر نادي الزمالك لا يرغب في خطوة عودة طارق حامد من جديد إلى صفوفه في الفترة المقبلة".

 

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