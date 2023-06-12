ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لأكثر من 3 ملايين و600 ألف طن حتى الآن





أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وزيادة سعر توريد القمح المحلى إلى 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام، الأمر الذى أدى ارتفاع معدلات التوريد لأكثر من 3 ملايين و400 الف طن قمح محلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين ، بجانب توريد 200 ألف طن قمح محلى صب " ديورم ط لمصانع المكرونة بتصريح من وزارة التموين ليصل إجمالي القمح المحلى الذى تم توريده لصالح وزارة التموين وايضا لمصانع المكرونة لأكثر من 3 ملايين و600 ألف طن وذلك منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الماضى وحتى الان

وأضاف عبد الغفار السلامونى أن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي ،حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات اكثر إنتاجية للاقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية فى مناطق مثل شرق العوينات والصبغة والعملين وايضا اماكن زراعة الاقماح ، مؤكدا أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لأكثر من 6 أشهر .

وأشاد عبد الغفار السلامونى بقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار فتح موسم توريد القمح المحلى من المزارعين حتى نهاية شهر أغسطس المقبل ، مما يؤكد حرص الوزارة على توريد أي كمية قمح محلى من المزارعين طوال فترة الموسم كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يحرص دائما على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج.

ولفت إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع ،حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15% ،بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي .

وأشار عبد الغفار السلامونى الى أن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن ،بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا ،مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية ،حيث يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليون الى 275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج ،إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن .

