فرحة بين طلاب الثانوية العامة بسيناء لسهولة أسئلة مادتي التربية الدينية والوطنية

أبدى طلبة الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، فرحتهم لسهولة أسئلة مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وتمكن الطلاب من حلها دون أي مشكلة، حيث كانت في مستوى الطالب المتوسط.

ووصف الطالبة شيماء حسين ، بأن أسئلة الإمتحانات كانت من بين المناهج الدراسية التي تم شرحها خلال العام الدراسي ،وهي في مستوى الطالب المتوسط .

حيث أدي (٣٨٣٤ ) طالبا وطالبة ، بمحافظة شمال سيناء امتحانات الثانوية العامة الاثنين، في مادة التربية الدينية والوطنية موزعين كالتالي : ٤٩١ أدبي - ٣٠٤٩ علمي علوم- ٢٩٤ علمي رياضه ، في (١٥) لجنة امتحانيةوهى:

(٧) لجنة بمدينة العريش ، (٥) لجنة بمدينة بئر العبد، و (٣) لجنة بمدينة الشيخ زويد .

ضوابط الامتحانات:

من جانبه.. أجرى حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اتصال تليفوني برؤساء اللجان للتأكيد علي ضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الإمتحانات والتي إعلنتها الوزارة ، و التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية ( موبايل - سماعات).

و تم تشكيل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية .

وقال إن اللجان الامتحانية مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الإمتحانات.

