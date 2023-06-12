عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السقوط الكبير .. ماذا قالت الصحف المغربية عن هزيمة الوداد أمام الأهلي؟

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

‏توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب مركب محمد الخامس.

تقدم يحيى عطية الله نجم الوداد بالهدف الأول فيما أدرك هدف التعادل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

و‏من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023؛ باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب كأس الكونفدرالية خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2023.

وسلطت الصحف المغربية الضوء على خسارة الوداد أمام الأهلي وفقد اللقب الإفريقي ، وعنونت صحيفة " المنتخب المغربية " قائلة "تلقى الوداد صدمة".

وقالت صحيفة " هسبورت " :  "الوداد يخسر لقب دوري أبطال إفريقيا بتعادل مخيب أمام الأهلي المصري".

وأكدت صحيفة " لو سبورت 360 " المغربية أن الوداد خسر مبالغ مالية طائلة بعد فقد اللقب الإفريقي أمام الأهلي خاصة بعدما كان وعد الناصيري رئيس النادي اللاعبين بالحصول على 18 مليون سنتيم حال تحقيق اللقب.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

الوزراء يحسم أمر صرف إعانات بـ8500 جنيه لكل مواطن.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كمالى: وزارة التخطيط تدون جميع ملاحظات النواب وتضعها فى الاعتبار

بسبب مصر .. ارتفاع صادرات أفريقيا من الغاز المسال 51% عام 2035

الزمالك اليوم.. تأجيل دعوى سحب سوبر الأهلي وموعد وصول بلحاج من المغرب

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/ 2024

أخبار الأهلي.. موعد كأس السوبر الإفريقي.. وأبو العينين ورئيس النواب يهنئان المارد الأحمر

ولّع فيه بالبنزين | قرار جديد بشأن اعتداء شاب على نجل عمه بالمطرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عنها وفورا.. هاني الناظر يحذر من 5 عادات نفعلها في الحر

طريقة عمل كيك التفاح بالقرفة في البيت

في شبرا الخيمة .. شاهد إنجي المقدم بنفس فستان رشا مهدي

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوى الذى ينفذه الأسطول الجنوبى للقوات البحرية

فيديو

طبيعة قاسية .. ماذا فعلت حرائق الغابات في كندا| فيديوجراف

وصلت الإسكندرية وانضمت للأسطول.. كل ما تريد معرفته عن الفرقاطة القهار «فيديوجراف»

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

اﻟﻤﺰﻳﺪ