السقوط الكبير .. ماذا قالت الصحف المغربية عن هزيمة الوداد أمام الأهلي؟

‏توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب مركب محمد الخامس.

تقدم يحيى عطية الله نجم الوداد بالهدف الأول فيما أدرك هدف التعادل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

و‏من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023؛ باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب كأس الكونفدرالية خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2023.

وسلطت الصحف المغربية الضوء على خسارة الوداد أمام الأهلي وفقد اللقب الإفريقي ، وعنونت صحيفة " المنتخب المغربية " قائلة "تلقى الوداد صدمة".

وقالت صحيفة " هسبورت " : "الوداد يخسر لقب دوري أبطال إفريقيا بتعادل مخيب أمام الأهلي المصري".

وأكدت صحيفة " لو سبورت 360 " المغربية أن الوداد خسر مبالغ مالية طائلة بعد فقد اللقب الإفريقي أمام الأهلي خاصة بعدما كان وعد الناصيري رئيس النادي اللاعبين بالحصول على 18 مليون سنتيم حال تحقيق اللقب.