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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

5569 مستوطنًا يقتحمون الأقصى خلال مايو.. الأزهر يطالب بالتصدي للانتهاكات الصهيونية

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

نشر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إحصائية عن انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين والمقدسات الدينية خلال مايو 2023، منوها بأن عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني تضاعف 4 مرات.

انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين

ورصد الإنفوجراف الصادر عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاقتحامات الصهيونية لساحات الأقصى المبارك، والممارسات الإرهابية التي نفذتها عصابات الاحتلال الصهيوني والجماعات الصهيونية المتطرفة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل، ومقدراتهم في الأراضي المحتلة خلال شهر مايو الماضي؛ وهي الممارسات التي تستهدف الأقصى المبارك والوجود الفلسطيني، مدعومة بمظلة أمنية شاملة توفرها سلطات الاحتلال الغاصب؛ ليعيش الشعب الفلسطيني بين مطرقة انتهاكات جيش الاحتلال وسندان الجماعات الصهيونية المتطرفة.

وأشار المرصد إلى أنه في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة الجبرية، من قبل الكيان الصهيوني ومنظمات الهيكل، اقتحم نحو 5,569 مستوطن ساحات الأقصى على مدار شهر مايو تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، مرددين النشيد الوطني الصهيوني "هتيكفا" بشكلٍ جماعي في قلب المسجد المبارك.

كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني خلال شهر مايو؛ إذ بلغ عددهم 56 شهيدًا في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام 2023م الجاري إلى 162 شهيدًا.

وأوضح المرصد أن شهر مايو يعد الأكثر إراقة للدماء الفلسطينية الزكية، بسبب العدوان الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة فجر يوم التاسع من مايو، إذ أسفر القصف الصهيوني عن وقوع 34 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 150 آخرين، وتدمير 21 منزلًا، فيما قدرت الخسائر المادية بقرابة 5 مليون دولار. 

وأضاف أنه على صعيد عمليات الهدم والتجريف لمنازل الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم؛ قفزت عمليات الهدم والتجريف من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني لأعلى مستوياتها، بتسجيل 45 عملية هدم لنحو 11 منزلًا ومنشأة في محافظات مختلفة، كما أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني 72 إخطارًا بالهدم ووقف البناء.

وطالب مرصد الأزهر بضرورة التصدي للانتهاكات التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني على أراضيه المحتلة بشكل ممنهج بغرض التطهير العرقي لهذا الشعب الأبي وتهجيره قسريًا من أراضيه، مشيرا إلى أن العالم أجمع، بمنظماته وهيئاته المختلفة، يقف صامتًا عن المجازر والمذابح التي تعد جرائم حرب توجِب تقديم قادة هذا الكيان الصهيوني إلى المحاكمة الدولية.

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