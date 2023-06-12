انجازات كبيرة للدولة المصرية بمجال الصحة.. محمد المنيسي يكشف التفاصيل

أكدد الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل حلت مشكلات كثيرة جدًا كانت متراكمة لسنوات، مشيرا إلى أن ما شهدته الدولة في هذا المجال يعد طفرة غير مسبوقة.

وقال محمد المنيسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر من الدول التي أدارت أزمة جائحة كورونا باحترافية شديدة، في حين أن كثيرًا من دول العالم عجزت وتدهورت خلال هذه الأزمة.

وتابع استشاري الجهاز الهضمي، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بما تحقق في قطاع الصحة في مصر، خاصة بعد حملة “100 مليون صحة”، التي نجحت في القضاء على فيروس سي، إضافة إلى ما تحقق في القضاء على قوائم الانتظار.

قوائم الإنتظار.

وأشار محمد المنيسي إلى أنه تم إجراء مليون و900 ألف عملية جراحية بمختلف التخصصات في القضاء على قوائم الإنتظار.