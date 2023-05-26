غير مسبوقة| محمد المنيسي: مصر كانت لديها خطة للتعامل مع فيروس سي.. فيديو

قال الدكتور محمد المنيسي ، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ، تعليقا على اشادة " فوربس " بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي، إن ما حققته مصر يعد انجاز بكافة المقاييس ، متابعا: " مصر قامت بإنجاز غير مسبوق وكان هناك رؤية وخطة وتنفيذ " .

وأضاف الدكتور محمد المنيسي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أنه قبل حملة " 100 مليون صحة " لم يكن هناك بيت في مصر لا يخلو من فيروس سي ، والقيء الدموي ، مشيرا إلى أن مصر بدأت حملتها بعدد من المراكز الصغيرة ، ثم انتشرت في كافة محافظات الجمهورية ، وكان هناك أطباء مدربين في هذا الأمر ، وتم توفير الدواء بسعر زهيد وبالمجان .

وأوضح " المنيسي " ، أن الحملة تضمنت متابعة دقيقة للحالات ، متابعا : " شيء يحتذى به وأمر غير مسبوق وتكفي الدولة انجازا ما تم في حملة فيروس سي ".

وأردف : ملف الصحة كان مثل في العهود السابقة ، والمبادرات الرئاسية خلقت لوضع حلول سريعة .