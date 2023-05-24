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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقبة : ما حققته الدولة المصرية بالقضاء على فيروس سي إنجاز غير مسبوق

تحليل فيروس سي
تحليل فيروس سي

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، أن الانجاز الذي حققته الدولة المصرية ونجاحها  في القضاء على فيروس سي انجاز غير مسبوق خاصة أنه تم فحص أكثر من 80 مليون مواطن واعطاء العلاج 4 مليون مواطن، على الرغم من التكلفة الباهظة للعلاج.

وقال أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية استطاعت خفض تكلفة العلاج حتى وصل إلى 100 دولار، وساعدت في شفاء عدد من الحالات المصابة خارج مصر".

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، أن القيادة السياسية كانت لديها رغبة في تقديم خدمة صحية مميزة خاصة من خلال مبادرة "100 مليون صحة"، وساعدت في القضاء على فيروس سي، وتم الكشف على امراض ضغط الدم، والإهتمام بصحة المرأة، إضافة إلى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

 

علاج فيروس سي

وأشار أشرف عقبة إلى ان الدولة عملت على توفير علاج فيروس سي بالمجان".
 

أقسام الباطنة والمناعة فيروس سي الدولة المصرية مبادرة 100 مليون صحة ضغط الدم

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