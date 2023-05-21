عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عقبة: اختيار مصر ضمن المراكز الـ6 الإقليمية لإنتاج اللقاحات عالية التقنية

اللقاحات
اللقاحات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بطب عين شمس سابقًا، إن قدرة مصر على القضاء على فيروس “سي” تعد إنجازا كبيرًا للغاية لم تستطع العديد من الدول تنفيذه، وهذا ما أدى إلى إشادة مدير منظمة الصحة العالمية بالجهود المصرية في مجال الصحة، خاصة من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، منها «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي» التي شملت جميع المواطنين، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية اختارت مصر ضمن المراكز الـ6 الإقليمية لإنتاج اللقاحات ذات التقنيات العالية.

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن اختيار مصر ضمن المراكز الـ6 الإقليمية لإنتاج اللقاحات ذات التقنيات العالية، يؤكد جاهزيتها وقدرتها على أداء ذلك، فضلا عن تقدير منظمة الصحة العالمية للجهود المبذولة.

وعن سؤاله حول تقنية الحامض الرسولي، أشار إلى أنها تقنية من أحدث الوسائل لعمل اللقاحات، ويتم استخدام الهندسة الوراثية لعمل الحامض الرسولي الذي يمكن حقنه من أجل تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس، وبالتالي لا يتعرض المريض إلى فرص الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه يعد أحد أنواع الوقاية وتم تجريبه في العديد من الأمراض مثل فيروس كورونا، واستطاع بالفعل مد الجسم بالمناعة مدة أطول دون التعرض لمضاعفات أو مشكلات.

 

 

مصر اللقاحات عقبة أشرف عقبة منظمة الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

شوبير يكشف حقيقة مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

ترشيحاتنا

خطة تهويد.. إسرائيل تخصّص ميزانية لتشجيع المستوطنين الجُدد على السكن في القدس

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بسبب خلافات مالية.. مقتل مجرم علي يد شقيقين بعين شمس

علي الدين هلال: الدولة تدعم الأحزاب ..وحان وقت حوكمتها

الحوار الوطني.. خالد داود: سعيد بتنوع الآراء ونتطلع للقاء مثمر

هل انتهت أطول معركة.. تضارب الأنباء بشأن سيطرة روسيا على حصن أوكرانيا المنيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ