أشرف عقبة: اختيار مصر ضمن المراكز الـ6 الإقليمية لإنتاج اللقاحات عالية التقنية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بطب عين شمس سابقًا، إن قدرة مصر على القضاء على فيروس “سي” تعد إنجازا كبيرًا للغاية لم تستطع العديد من الدول تنفيذه، وهذا ما أدى إلى إشادة مدير منظمة الصحة العالمية بالجهود المصرية في مجال الصحة، خاصة من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، منها «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي» التي شملت جميع المواطنين، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية اختارت مصر ضمن المراكز الـ6 الإقليمية لإنتاج اللقاحات ذات التقنيات العالية.

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن اختيار مصر ضمن المراكز الـ6 الإقليمية لإنتاج اللقاحات ذات التقنيات العالية، يؤكد جاهزيتها وقدرتها على أداء ذلك، فضلا عن تقدير منظمة الصحة العالمية للجهود المبذولة.

وعن سؤاله حول تقنية الحامض الرسولي، أشار إلى أنها تقنية من أحدث الوسائل لعمل اللقاحات، ويتم استخدام الهندسة الوراثية لعمل الحامض الرسولي الذي يمكن حقنه من أجل تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس، وبالتالي لا يتعرض المريض إلى فرص الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه يعد أحد أنواع الوقاية وتم تجريبه في العديد من الأمراض مثل فيروس كورونا، واستطاع بالفعل مد الجسم بالمناعة مدة أطول دون التعرض لمضاعفات أو مشكلات.