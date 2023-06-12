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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خايفة من فكرة الإنجاب.. إطلالات مثيرة لسلمى أبو ضيف

صدى البلد

تصدرت الفنانة سلمى أبوضيف ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تحدثها عن فكرة الإنجاب.


 

وتتميز سلمى أبو ضيف ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد  على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلةعلي كتفيها.


 

وقالت سلمى أبو ضيف خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" عبر قناة mbc 1: "بقعد أفكر إن شاء الله لما ربنا يرزقني وأخلف أطفال حاسه أن الموضوع مؤثر جدا تربية الأطفال دلوقتي ممكن تكون صعبة جدا غير طبعا أن المدارس غالية جدا والواحد عايز يدخل أطفاله أحسن مدارس، وللأسف الأخلاق دلوقتي متغيرة عن زمان أن الواحد يعلم الولد إزاي يبقى ظهر اخته ومامته وعنده أخلاق وطموح والبنت تبقى ملتزمة أن يكون عندها حرية فكر وتعليم وفي نفس الوقت تلتزم بالعادات والتقاليد".

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إطلالات مثيرة سلمى ابو ضيف سلمى أبوضيف سلمي أبو ضيف في أحدث ظهور

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