إجلاء أكثر من 90 ألف شخص.. باكستان تستعد لـ إعصار بيبارجوي

أعلنت باكستان، اليوم الإثنين، بدء عملية إجلاء أكثر من 90 ألف شخص من سكان المناطق الساحلية استعدادا لـ إعصار بيبارجوي، الذي يشق طريقة في بحر العرب تجاه باكستان.

وأوضحت السلطات الباكستانية، أنها طلبت من المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج الصيد والسباحة.

كما تم وضع المستشفيات وخدمات الإنقاذ في حالة تأهب قصوى مع اشتداد قوة الإعصار بيبارجوي.

وأوضح رئيس وزراء حكومة إقليم السند الجنوبي، مراد علي شاه، أن باكستان تراقب تحركات الإعصار، ومن المتوقع وصوله إلى السواحل الباكستانية بعد يومين.

وفي وقت سابق، لقي 27 شخصًا مصرعهم، بسبب سقوط أمطار غزيرة و رياح عاتية شمال غرب باكستان، وكان بين القتلي ثمانية أطفال.

وقال المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث الباكستانية تيمور علي خان، إن "12 شخصًا على الأقل دفِنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم".

وضربت العواصف أربع مقاطعات في إقليم خيبر، وقتل 15 شخصًا في منطقة بانو، بينهم خمسة أشقاء تتراوح أعمارهم بين عامين و 11 عامًا.