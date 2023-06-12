رئيس حزب الجيل: مقبرة الخالدين ستكون صرحا ورمزا يضم رفات عظماء مصر

أشاد حزب "الجيل الديمقراطي" بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين، والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير.

ونصت توجيهات الرئيس السيسي، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023، انطلاقاً من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق.

رفات عظماء ورموز مصر

كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن توجيهات الرئيس السيسي، تؤكد حرص الدولة المصرية على احترام قدسية المقابر وحرمتها، والتعامل مع المقابر التي تقع في نطاق تطوير القاهرة الكبرى، بما يليق باحترام الموتى، وأيضا بما يساعد الدولة على المضي قدما في تحقيق خططها التنموية.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن توجيه الرئيس السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" هو تأكيد على اعتزاز الدولة المصرية برفات عظمائها، مشيرا إلى أن المقبرة ستكون صرحا ورمزا يضم رفات المصريين العظماء، الذين كانت لهم إسهامات بارزة في خدمة هذا الوطن منذ آلاف السنين.

وأوضح الشهابي، أن مصر لن تكون الدولة الأولى التي ستتطبق نقل المقابر من أجل التطوير، حيث سبقها الكثير من الدول، من أجل التنمية، إلا أن ما يختلف في التجربة المصرية، هو احترام الدولة لرفات الموتى، سواء كانوا من الرموز الوطنية أو عامة المواطنين.