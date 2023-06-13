أحمد موسى: أشعر بالفخر لوجودي في الصاعقة المصرية أهم وحدات القوات المسلحة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أبطال الصاعقة المصرية قادرون على تنفيذ كل المهام داخل وخارج الوطن.

ولفت أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن أبطال الصاعقة المصرية هم القوات الخاصة خلف خطوط العدو ، الذين يضحون بأرواحهم من أجل حماية الوطن.

ونوه أحمد موسى أن الحرب على الإرهاب بدأت منذ 10 سنوات، والدولة تعمل حاليا على تنمية سيناء، والقوات المسلحة قدمت عددا كبيرا من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لتطهير سيناء من الإرهابيين.

وتابع أحمد موسى: أحد أبطال الصاعقة أصيب فى عملية إرهابية بسيناء أصر على استكمال الرسالة ويقوم بتدريب الأبطال فى مدرسة الصاعقة المصرية، معلقا: أبطال الصاعقة المصرية فى سيناء تصدوا ودحروا الإرهابيين ، وهم فدائيين لحماية الوطن يوضحون بأرواحهم من أجل الوطن؛ بهدف حماية أمن واستقرار مصر.

وعلق أحمد موسى: أشعر بالفخر بوجودى فى أهم وحدات القوات المسلحة الصاعقة المصرية، فهناك دول عربية وأوروبية ترسل أبنائها للتدريب مع أبطال القوات المسلحة ومع قوات الصاعقة؛ باعتبارها مصنفة عالمية بكفاءتها.

واختتم الإعلامي أحمد موسى: القوات المسلحة والشرطة دحروا الإرهاب فى سيناء ، وعلى الشعب المصري مساندة ودعم أبطال القوات المسلحة الذين ضحوا من أجله.