خالد عبدالعزيز: قرار السيسي بشأن مقابر السيدة نفسية والإمام الشافعي بتوقيت سليم

أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل لجنة تقييم موقف نقل مقابر السيدة نفسية والإمام الشافعي جاء في توقيت سليم.

وأضاف خالد عبدالعزيز، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القرار جاء بموقف يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا أن تشكيل لجنة تقييم موقف نقل مقابر السيدة نفسية والإمام الشافعي أمرا مهما.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن شعبية الألعاب الرياضية تحدد قدر الإنفاق عليها، متابعا أن الألعاب الاخرى لا تنال الاهتمام الجماهيري الكافي مثل كرة القدم.