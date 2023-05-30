عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عبدالعزيز: مناقشات الهوية الوطنية تطالب بتوحيد أسس التعليم لترسيخ الانتماء لدى النشء

خالد عبدالعزيز
خالد عبدالعزيز

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني   أن مناقشات الهوية الوطنية لاقت  مساحة كبيرة في مناقشات لجان المحور المجتمعي، قائلاً : “ سمعت مناقشات مختلفة، وأن نظم التعليم السائدة الآن في المجتمع مع اختلاف صنوفها وأنواعها لم تعد ملتزمة باللغة العربية وكثير من الأطفال والشباب ينظرون لمنصات مختلفة ومع اختلاف صنوف التعليم سواء أزهري أو غيره، لم تعد لدينا صبغة معينة لهوية وطنية موحدة يمكن نقلها للأبناء على الاقل في فترة التنشئة”.

txt

خالد عبدالعزيز: لا يمكن أن أقدم على الترشح في انتخابات الزمالك القادمة

txt

خالد عبدالعزيز: الاجتماع القادم بجلسات الحوار الوطني ستناقش مسألة إزالة المقابر التراثية

وأضاف، خلال لقاء  ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة  ON الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي : " ومن ثم  فإن المطالب تتعلق بتوحيد التعليم على الاققل في شكل أساسيات تعطى للأطفال في بدايتهم، لترسخ لديهم قواعد الانتماء والهوية ".


وحول عدم اندماج الشباب في الحياة السياسية، قال: "أشعر بذلك، فهناك مشكلة، والشباب مش مندمج أوي في السياسة، فاندماجه محصور في 3 قطاعات فقط، الرياضة والفن والدين".


وقاطعته الحديدي قائلة: فيه قطاع عريض كان مندمج في العملية السياسية ومهتم منذ عام 2011 وحتى 2013 وبدأ يختفي"، ليرد عليها: "مش كل الشباب  كان مندمج في السياسة ومش معنى أن فيه ألوف من الشباب  اهتمت بالسياسة في ذلك الوقت أن ملايين الشباب- وهم المكون الكبير للشعب المصري-  كانوا منخرطين في السياسة .
 

ونوه بأنه من وجه نظره، فإن تمرير قانون المحليات وعقد الانتخابات المتوقفة منذ عام 2008، قد يكون بوابة  لبداية انخراط مهمة للشباب في العملية السياسية، قائلاً: "دمج الشباب من وجة نظري، يبدأ بالمحليات، وتمرير قانون المحليات، وانتخابات المحليات المتوقفة منذ عام 2008 ممكن تستوعب 500 ألف مرشح، نعمل انتخابات ونزيد فرص المشاركة، مع أهمية التأكد من نزاهة الانتخابات، وأنها أجريت بشكل حر".

واستطرد: "ربما لو حدث ذلك قد تكون بداية إنشغال في الحياة السياسية وبشوف شباب  كثيرة نفسها تخدم في قراها ومراكزها تمهيدا ليكونوا نواب المستقبل.

وعلقت الحديدي قائلة: فيه فرق بين الكوادر  الخدمية والسياسية  ليرد عبد العزيز قائلاً : " تربية الشاب سياسيا لازم حزب ويكون قوي وحتى يكون له حضور؛ لابد أن يكون له مندوبين  في أكثر مناطق والكوادر الخدمية  هي البداية  للتثقيف السياسي  ومن ثم فإن المحليات هي البوابة ".

الإعلامية لميس الحديدي الهوية الوطنية الحوار الوطني الحياة السياسية المهندس خالد عبد العزيز المحور المجتمعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدير الفني للنادي الأهلي والزمالك السابق يتولى قيادة صن داونز

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

ترشيحاتنا

الولاد هيتأثروا.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل

مارسيل كولر يكشف سبب استبعاد أيمن اشرف| شاهد

بينهم أزارو وهداف الكونفيدرالية.. 5 مهاجمين على رادار الزمالك بدلا من سامسون

الإسماعيلي يكشف موعد البت في مصير حمزة الجمل مع الفريق.. فيديو

منشور على فيس بوك.. حقيقة وجود «أبو خروف» لبيع المخدرات بالإسكندرية

وزير الرياضة يطمئن على البطل أحمد الجندي بعد إصابته في كأس العالم بتركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد بزفاف أمير الأردن: جئت بالحب والمباركة من كل المصريين

ثقبت أذنها.. مهاجمة والدة طفلة شهيرة على السوشيال ميديا| ما القصة؟

ميرنا نور تفاجئ الجمهور بعقد قرانها |شاهد

سعره خيالي.. بطيخ ياباني على شكل الهرم يثير الجدل.. اعرف حقيقته

فيديو

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ