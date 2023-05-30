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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عبدالعزيز: لا يمكن أن أقدم على الترشح في انتخابات الزمالك القادمة

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز

نفى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، انتواءه الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبل، قائلاً : "لا يمكن أن أرشح نفسي  لنادي الزمالك صحيح هي شرف كبير لأي حد لكن العملية الانتخابية اليوم وتقديم ورق الترشيح وما ستتبعه من مشاورات كثيرة أصبح لا يناسبني و فيه شباب بإمكانهم خوض التجربة لكن ظروف الرياضة والوسط الرياضي تدفعني لعدم الترشح ".

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وأكد خلال لقاء  ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي : أن المنتخب الوطني الآن أحواله أفضل قائلاً : " المنتخب الوطني الان في ظروف كويسة والمدير الفني الجديد أنا شخصيا متفائل به وأن لديه ظروف تسمح له بالنجاح  ".


ورفض عبد العزيز  تقييم  وزير الشباب والرياضة الحالي، قائلاً : " ماينفعش مينفعش أقيم الوزير الحالي للشباب والرياضة، ولا أي وزير سابق.. لأني كنت في مكانه." 

وفاجأته الحديدي  بسؤال آخر :  لو كنت وزيرا الآن  للشباب والرياضة ما الذي  كان الشيء الذي لا يمكن أن تفعله  ؟ ليرد قائلاً : " الوزارة يجب   أن على مسافة واحدة من كافة الأندية وأنا أزعم  كنت كذلك حتى مع كافة الأندية الشعبية ".
 

وحول أزمة هروب بغدودة ومشاكل الألعاب الفردية، قال : " برفض دعاوي السوشيال ميديا الي تشجع اللاعبين  على الهروب  لا يعجبني ولا تروق لي هذه الأفكار وفيه ناس بتقلي الأطباء بتمشي وأنتوا مركزين مع لاعبين وأنا هرد على حكاية  الالعاب الفردية وأحدد المشكلة في  عبارة واحدة  أننا مازلنا ندير الكرة بفكر قديم وإوعى نفتكر إننا  هينجح في يوم من الأيام بهذا الفكر لأنه لم ينجح في السابق و جميع اتحادات الألعاب الفردية عليها أن تركز على إزاي يجيبوا رعاة".

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