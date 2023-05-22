الحوار الوطني.. خالد عبد العزيز: تكليف واضح من الرئيس بتحديد أولويات العمل

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، أنه هناك تكليف واضح من الرئيس السيسي الخاص بالحوار الوطني من أجل التعرف على أولويات العمل الوطني .

وقال خالد عبد العزيز في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" مصر مرت بظروف صعبة خلال الـ 12 سنة الماضية ".

وأضاف خالد عبد العزيز : "جلسات الحوار الوطني في غاية الأهمية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ".

وتابع خالد عبد العزيز : "توصيات الحوار الوطني سوف ترتبط بالعديد من القضايا وسوف ينظر الرئيس إلى التوصيات وطرق تنفيذها على أرض الواقع ".

وأكمل خالد عبد العزيز :" نشهد في الحوار الوطني تعدد لوجهات النظر السياسية والأيدولوجيات السياسية "، مضيفا:" على الجميع أن يتكاتف للوصول إلى نتائج إيجابية تصل بنا للجمهورية الجديدة ".