وزير سابق: لا يسعى أحد لتحقيق غرض شخصي في جلسات الحوار الوطني

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن فترة التحضير لجلسات الحوار الوطني كانت في غاية الأهمية .

وقال خالد عبد العزيز في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" مقرري اللجان الفرعية قامات كبيرة تمتلك خبرات كثيرة ".

وأضاف خالد عبد العزيز :" لا يسعى أحد لتحقيق غرض شخصي من خلال المشاركة في الحوار الوطني ".

وتابع خالد عبد العزيز :" تم مراعاة إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتحدثين في جلسات الحوار الوطني ".

واكمل خالد عبد العزيز :" هناك عدالة في توزيع الكلمات على المشاركين في جلسات الحوار الوطني ".