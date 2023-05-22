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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني يعبر عن غالبية القوى السياسية المصرية

الكاتب عماد الدين
الكاتب عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إنّ مجلس أمناء الحوار الوطني يعبر عن غالبية القوى السياسية المصرية والمجتمعية والمفكرين من كل القوى السياسية، موضحًا: «طلبنا أن أي مواطن لديه فكرة أو اقتراح يرسله، فأرسل لنا أكثر من 130 ألف مقترح ورغبة في الحديث».

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عماد الدين حسين: يجب تقديم كوادر حقيقية مؤهلة من الأحزاب بالحوار الوطني

وأضاف «عماد الدين حسين»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «كل هذه الأفكار وصلت إلى الأمانة الفنية، والشباب في الأكاديمية الوطنية للتدريب مع المستشار محمود فوزي بذلوا جهدا كبيرا يستحقوا التحية عليه من أجل فرز وتصنيف مثل هذه المقترحات والأفكار، كما أن عددا من أعضاء مجلس الأمناء وبخاصة النائب طلعت عبدالقوي أجرى حوارات واقعية في المحافظة مع القوى السياسية والمؤسسات والنقابات والهيئات والأندية لسؤال الناس حول ما يريدونه».

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «تجمعت كل هذه الأشياء أمام الأمناء لصياغة الأفكار التي منها اللجان والقضايا داخل اللجان والمحاور فوصلنا إلى 113 قضية تناقشها كل القوى والأحزاب السياسية حتى نصل إلى توافقات تعبر عن الواقع الموجود في المجتمع ونرفع هذه التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي».

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