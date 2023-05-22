عماد الدين حسين: يجب تقديم كوادر حقيقية مؤهلة من الأحزاب بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إنّ الحوار الوطني أُطلق في توقيت مهم بين القوى السياسية، موضحًا: «هناك 24 جلسة قبل الحوار الوطني شهدت حالة من التآلف ووجود مساحات مشتركة».

وأضاف «عماد الدين حسين»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، «النقطة السلبية في الحوار الوطني أن عددا كبيرا من القوى السياسية بجميع أشكالها ليست مؤهلة لمناقشة موضوعات كثيرة، فهناك 3 محاور بـ113 قضية و19 لجنة، ويجب أن يشهد كل موضوع خبير حقيقي من داخل كل حزب يمكنه الحديث عنها، وللأسف الشديد هذه مشكلة حقيقية لدى بعض الأحزاب وليس كلها».

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، «الأحزاب يجب أن يكون لديها كوادر حقيقية حتى تقدم حلولا واقعية، إذا تناولنا قضية محددة ولم يكن لدينا متخصص يطرح أمورا تفصيلية فإننا سنتكلم في العموميات التي لن تنتج علاجا».