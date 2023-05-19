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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين أديب: كلمة السيسي في القمة العربية مهمة ولازم نقف عندها

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين أديب

علق الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، على القمة العربية ال 32 في جده بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أنها شهدت الكثير من الأمور الجديدة الهامة.

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وأضاف عماد الدين أديب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج الحكاية ، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الجمعة، أن علاقات المملكة العربية السعودية المتوازنة مع أمريكا وروسيا تثبت انها لا تلعب لعبة احد وما يهمها الأمن القومي.
وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، أن وجود الرئيس الأوكراني في القمة العربية الرجل المفضل لأمريكا في وجود بشار الأسد الرجل المفضل لدى روسيا مفارقة مهمة لأهمية القمة ومكانها

وفي السياق نفسه أشار الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إلى أن روسيا وإيران اللي كانوا حلفاء سوريا عندهم مشاكل فالملاذ العربي هام جدا، مؤكدا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية مهمة جدا ولازم نقف عندها، وان الامن القومي العربي لازم يحصل بأيادي ووساطة عربية.

 

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