بلينكين: الدبلوماسية الأمريكية أبطأت توسع الصين في التجسس والتمركز بالخارج

قال وزير الخارجية ، أنتوني بلينكين ، يوم الاثنين ، قبل زيارة بكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن اتخذت خطوات دبلوماسية أبطأت الجهود الصينية لإبراز القوة العسكرية في جميع أنحاء العالم.

سُئل كبير الدبلوماسيين في واشنطن في مؤتمر صحفي عن رد واشنطن على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن جهود تجسس جديدة جارية على كوبا.

قال بلينكين إن جهود الصين في كوبا كانت جزءًا من جهد عالمي من جانب بكين لتوسيع وجودها في الخارج ، وأن الإجراءات الأمريكية لمعالجة ذلك منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة في يناير 2021 قد أسفرت عن نتائج ، دون تحديد ماهية تلك النتائج.

وقال بلينكين 'يقدر خبراؤنا أن جهودنا الدبلوماسية أبطأت جهود جمهورية الصين الشعبية' ، في إشارة إلى جمهورية الصين الشعبية.

نفت الصين يوم الاثنين أنها كانت تستخدم كوبا قاعدة تجسس.

قال بلينكين إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب علمت بالتحديث الصيني لعام 2019 لمنشآت جمع المعلومات الاستخبارية في كوبا ، لكن الجهود المبذولة لمعالجة ذلك 'لم تحرز تقدمًا كافيًا'.

وقال بلينكين إنه تم إطلاع مسؤولي إدارة بايدن الوافدين على الجهود التي تبذلها الصين 'لتوسيع الخدمات اللوجستية الخارجية ، والقواعد ، والبنية التحتية للتجميع ، للسماح لهم بإبراز القوة العسكرية والحفاظ عليها على مسافة أكبر' ، بما في ذلك التحديث في كوبا.

قال بلينكين إن بايدن أصدر تعليماته إلى فريقه باتباع نهج أكثر مباشرة يتضمن إشراك الحكومات التي تفكر في استضافة القواعد الصينية وتبادل المعلومات معها.

قال بلينكين: 'لقد كنا ننفذ على هذا النهج بهدوء وبعناية - ولكن ، في تقديرنا ، بنتائج - منذ ذلك الحين. لا يمكنني الخوض في كل خطوة اتخذناها ، لكن الاستراتيجية تبدأ بالدبلوماسية'.