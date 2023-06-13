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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 107 مليارات دولار..

زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي يكشفون النقاب عن مشروع قانون يتعلق بسياسة الطيران

الطيران الامريكي
الطيران الامريكي

قدم قادة لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون لسياسة الطيران من الحزبين، من شأنه تعزيز سلامة المدارج، وتتبع بالونات الارتفاعات العالية، ومنع شركات الطيران من فرض رسوم على العائلات للجلوس معًا.

اقترحت رئيسة لجنة التجارة في مجلس الشيوخ ماريا كانتويل ، وهي ديمقراطية، وعضو جمهوري كبير تيد كروز وزعماء اللجنة الفرعية للطيران - السيناتور تامي داكويرث، وجيري موران- مشروع قانون إعادة تفويض إدارة الطيران الفيدرالي (FAA) بقيمة 107 مليارات دولار لمدة 5 سنوات.

وستنظر اللجنة في مشروع القانون، يوم الخميس، بينما ستنظر لجنة في مجلس النواب، في نسخته، اليوم وغدًا.

وقال كانتويل، إن مشروع القانون “يضع أول معايير واضحة على الإطلاق لاسترداد التذاكر للرحلات المتأخرة، وسيعاقب شركات الطيران التي تبيع تذاكر على الرحلات التي ليس لديها موظفين أو تكنولوجيا لتشغيلها”.

ومع ذلك، لن يحدد مشروع القانون الحد الأدنى لحجم المقاعد لمقاعد شركات الطيران ولا يتبنى العديد من تدابير حماية المستهلك التي تطلبها إدارة الرئيس جو بايدن بما في ذلك التعويض عن التأخيرات الطويلة التي تسببها شركات الطيران.

ولا تتناول المقترحات كذلك، بعض القضايا الخلافية مثل رفع الحد الأقصى لسن الطيارين أو زيادة عدد الرحلات الأطول المسموح بها من مطار واشنطن الوطني.

ويحقق المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) في 6 حوادث اقتحام للمدرج منذ يناير، بما في ذلك بعض الأحداث التي كان من الممكن أن تكون كارثية. 

ويتطلب مشروع قانون مجلس الشيوخ من إدارة الطيران الفيدرالية زيادة سلامة المدارج من خلال نشر أحدث معدات وتقنيات الكشف عن سطح المطار.

وسيجعل مشروع القانون ميزة دائمة على موقع وزارة النقل تسمى لوحة القيادة التي تسمح للمستهلكين بمقارنة المعلومات حول شركات الطيران. 

كما سيتطلب من القسم أيضًا إنشاء لوحة معلومات أخرى تعرض للمستهلكين الحد الأدنى من أحجام المقاعد لكل شركة طيران أمريكية.

يتضمن مشروع القانون أيضًا اقتراحًا من السناتور مارك كيلي لتفويض أنظمة التتبع في الطقس على ارتفاعات عالية وبالونات البحث لمساعدة الجيش الأمريكي على التمييز بين التهديدات المحتملة. ودعا إلى الفكرة بعد أن أسقطت الطائرات المقاتلة الأمريكية منطادًا صينيًا في فبراير.

ويحظر مشروع قانون مجلس الشيوخ رسوم المقاعد العائلية، كما هو الحال في مشروع قانون مجلس النواب، كما سيمنع شركات الطيران من تقليل أو تقليل برنامج المسافر الدائم ما لم تقدم شركة النقل الجوي إشعارًا لمدة 90 يومًا.

وأشادت الخطوط الجوية الأمريكية، التي تمثل الخطوط الجوية الأمريكية (AAL.O) ، وخطوط دلتا الجوية (DAL.N) ، والخطوط الجوية المتحدة (UAL.O) وغيرها ، بمشروع قانون مجلس النواب قائلة إنه 'سيوفر يقينًا طويل المدى للطيران الأمريكي صناعة.'

وسيتطلب مشروع قانون مجلس الشيوخ أزرار طلب استرداد الأموال في الجزء العلوي من مواقع الويب الخاصة بهم ومضاعفة العقوبات المدنية القانونية USDOT لانتهاكات مستهلكي الطيران من 25000 دولار إلى 50000 دولار لكل انتهاك.

كما سيُطلب من شركات الطيران عرض الرسوم الإضافية الرئيسية للعملاء قبل الحجز. سيتعين على المطارات أن تعرض ملصقات 'اعرف حقوقك' مع معلومات حول حقوق الركاب.

مجلس الشيوخ سيتطلب أيضًا زيادة رقابة FAA على طائرات الهليكوبتر وأنظمة إدارة السلامة الجديدة وترقيات المعدات ومراقبة بيانات الطيران. 

وسيفرض اقتراح مجلس النواب بحلول عام 2030 زيادة وقت تسجيل مسجلات الصوت في قمرة القيادة من الحلقة الحالية التي تبلغ ساعتين إلى حلقة مقترحة مدتها 25 ساعة ، ويتطلب مسجل فيديو قمرة القيادة.

إدارة الطيران الفيدرالي الرئيس جو بايدن الطائرات المقاتله الطيران الفيدرالية اللجنة الفرعية برنامج المسافر الدائم

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