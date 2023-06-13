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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جزويت الإسكندرية يناقش رواية فرانكنشتاين

صدى البلد

أقام مركز الجزويت الثقافي، ندوة؛ لمناقشة رواية فرانكنشتاين، للكاتبة الإنجليزية ماري شيلي، وذلك بمقر المركز شرق الإسكندرية.

وتعد رواية "فرانكنشتاين" مثالا مبكرا لروايات الخيال العلمي، وتروي قصة العالم الشاب فيكتور فرانكنشتاين الذي لديه الرغبة فى اختراع شئ يتفوق على الموت، فيصنع مسخا من أعضاء الجثث ويبث فيه الحياة في تجربة علمية فريدة من نوعها، ويطلق بذلك العنان لمخلوق رهيب فى البيئة الريفية المحيطة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام 1953 داخل كنيسة جزويت الكاثوليكية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية وذلك بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع.

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