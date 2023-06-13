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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالفيديو .. صاحب ورشة يسير عكس الإتجاه بسيارة عميل ويصطدم بأخرى

المتهم
المتهم

اصطدم صاحب ورشة بسيارة أثناء قيامه بتجربة سيارة أحد الزبائن وسيره عكس الاتجاه ولاذ بالفرار إلى أن تم رصده وضبطه بعد تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" بالواقعة .

 تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، وقيامه بالإصطدام وإحداث تلفيات بسيارة أخرى ملك أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم" ، وقيام قائد السيارة بالفرار والهرب عقب ذلك.

باجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى تبين أن السيارة مملوكة لإحدى السيدات بمنطقة مدينة نصر ، وبإستهدافها أفادت بأن السيارة وقت إرتكاب الواقعة كانت بحوزة مالك ورشة ميكانيكا بمنطقة الأميرية .

https://fb.watch/l7nkadDdjy/

بإستهداف الأخير أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وأقر بأن السيارة كانت بحوزته بقصد تصليحها وأنه عقب ذلك قام بتجربتها فى المنطقة محل الواقعة وحال سيره إصطدم بسيارة أخرى وقام بالفرار بالسيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة صاحب ورشة عكس الاتجاه فيس بوك مباحث القاهرة

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