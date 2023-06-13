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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. عمر خيرت يحيي حفلًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا

صدى البلد

يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت، مساء اليوم حفلا موسيقيا على خشبة المسرح  الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة .

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

الموسيقار عمر خيرت

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

حفل عمر خيرت فى الصوت والضوء

حضر عدد من نجوم الفن لحضور حفل الموسيقار عمر خيرت المقام بالصوت والضوء، أبرزهم المنتج محمد العدل والفنان صدقي صخر والدكتورة ميرفت أبو عوف والمؤلف الموسيقى نبيل علي ماهر.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الموسيقار عمر خيرت حينما بدأ بعزف مقطوعة مسألة مبدأ، وحرص على التصفيق والتمايل والاندماج مع المقطوعة.

فاجأ الموسيقار عمر خيرت جمهور حفله في الصوت والضوء بظهور الفنانة ريهام عبد الحكيم، والتي أكدت أن الموسيقار الكبير وش السعد عليها بأغنية فيها حاجة حلوة.

الفنانة ريهام عبد الحكيم الفنان صدقي صخر المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الموسيقار عمر خيرت الموسيقار الكبير عمر خيرت خشبة المسرح الكبير حفل عمر خيرت

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