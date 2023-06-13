ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

أظهر مقطع فيديو متداول لم يكشف عن مكان أو توقيت تصويره لحظات نجاة سباحة من سمكة قرش ظهرت أمامها فجأة قبل نزولها الماء.

بين مقطع الفيديو الذي شاهده الآلاف في حالة من الصدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سباحة على طرف قارب تستعد لنزول الماء في مكان عميق بالبحر.

ويقوم أحد الأشخاص من خلف السباحة بتصوير لحظات نزولها، لكن لحسن حظها وسرعة بديهتها أنقذت نفسها من الخطر الذي ينتظرها في الماء على يد سمكة قرش.

سمكة قرش

وبمجرد أن لاحظت السباحة في مقطع الفيديو سمكة القرش أمامها ورجعت للخلف سريعا، حاولت سمكة القرش ملاحتقتها لأعلى وفتح فمها تجاه السباحة.

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو: “حسيت إني مكانها ورفعت رجلي زيها”، و“موقف صادم”، و“ثواني أنقذت حياتها من فم السمكة”، و“فيديو مروع”.

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