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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد شباب العمال ينظم مؤتمر مباشرة الحقوق السياسية بمركز الابتكار والتعلم

صدى البلد

أقام اتحاد شباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية مؤتمر "الشباب ومباشرة الحقوق السياسية"، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم.

شهد المؤتمر اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وعبد العزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال، وأحمد خلف، ممثل الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وأعضاء مجلس النواب النائبة مايسة عطوة، والنائبة إحسان شوقي، والنائب أحمد عاشور.

تناول المؤتمر موضوع الشباب ومباشرة حقوقهم السياسية، ودورهم في عدم التأثر بالشائعات التي تهدد الأمن القومي لأي مجتمع، علاوة على إبراز إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمته، نقل اللواء إسماعيل الفار تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واهتمامه بهذا الحدث المهم الذي يسهم في تنمية الوعي لدى شباب العمال، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للاتحاد، معلناً عن تنفيذ ملتقى شباب العمال العرب ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023 الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الباطش التنوع الذي يشهده الاتحاد سواء في الأنشطة والبرامج، وكذا المشاركون، موضحاً أن اتحاد شباب العمال اتحاد تنموي يسهم في تنمية شخصية وقدرات شباب العمال بمختلف محافظات الجمهورية.

فيما أكد عبد العزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال، أن الدولة تهتم بتفعيل دور الشباب في خدمة المجتمع وزيادة الوعي لديهم، وتمكين الشباب في مباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح أنه عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر كان أمامه تحديات كثيرة، منها تحديات اقتصادية وتحديات إعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية.

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