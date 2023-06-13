وفاة طبيعية أم مقتول.. الطب الشرعي يفصل في موت طبيب معهد ناصر

جهود مكثفة يبذلها رجال مباحث القاهرة لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور علي جثة طبيب بمعهد ناصر داخل عيادته بمنطقة الساحل في حالة تعفن ، حيث قررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط عيادة الطبيب محل البلاغ ، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة ، وكذا تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقي قسم شرطة الساحل بلاغاً من شخص يفيد بالعثور علي جثة صديقه داخل عيادته بدائرة القسم والذي يعمل طبيباً بمعهد ناصر .

وفور إخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ و ملابساته .

‏وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة الطبيب داخل عيادته في حالة تعفن ، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

‏ وتشير التحريات الأولية إلى أنه طبيبين تخصص عظام وراء ارتكاب الجريمة ، تم استدعاء الطبيبين لاستجوابهما ، وتم تعيين حراسة أمنية على العيادة محل الجريمة ، وتحرر محضر بالحادث ، وتولت النيابة التحقيق.